Mercado de previsão mostra 57% de chance de tráfego se normalizar em Ormuz antes de 1º de julho

O mercado de previsão mostra 57% de chance de normalização do tráfego pelo estreito de Ormuz antes de 1º de julho, segundo registros da plataforma Kalshi.

Em prazos mais curtos, a probabilidade é menor. As apostas atribuem 33% de chance de normalização antes de 15 de maio e de 48% antes de 1º de junho.

A volta do fluxo é um ponto chave do cessar-fogo de duas semanas entre EUA, Israel e o Irã.

Na quarta-feira, apenas cinco navios passaram pela via marítima, crucial para escoamento de petróleo, de acordo com a S&P Market Intelligence.