Marinha dos EUA aborda navio suspeito de se dirigir a porto iraniano

A Marinha dos Estados Unidos abordou um navio mercante no Mar Arábico sob suspeita de tentativa de violação do bloqueio americano aos portos iranianos, informou o Exército.

O M/V Blue Star III foi liberado "após uma busca confirmar que a rota da embarcação não incluía escala em nenhum porto iraniano", afirmou o Comando Central, que supervisiona as forças americanas no Oriente Médio, em um comunicado.

"Até o momento, 39 embarcações foram desviadas para garantir o cumprimento" do bloqueio, acrescentou o comando militar.