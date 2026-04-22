Mais de 62.000 casas destruídas ou danificadas no Líbano por ataques israelenses

Mais de 62.000 residências foram destruídas ou danificadas durante as operações israelenses no Líbano desde que o país foi arrastado para a guerra no Oriente Médio, em março, afirmou uma autoridade libanesa nesta quarta-feira (22).
"Em quase 45 dias [de guerra], contabilizamos 21.700 casas destruídas e 40.500 danificadas", afirmou Chadi Abdallah, secretário-geral do Conselho Nacional Libanês de Pesquisa Científica (CNRS), durante uma coletiva de imprensa.
Entre 2 de março e a entrada em vigor de uma trégua, em 17 de abril, Israel realizou ataques maciços contra o Líbano.
Segundo as autoridades libanesas, assim como testemunhas e imagens da AFP captadas a partir do território israelense, o exército destruiu casas com o uso de explosivos em várias localidades fronteiriças que ocupa no sul, impedindo, assim, o retorno de seus habitantes.
De acordo com estimativas do CNRS, "428 casas foram destruídas durante os três primeiros dias" da trégua.
O Líbano pedirá uma prorrogação de um mês para a trégua durante as conversas com Israel agendadas para esta quinta-feira em Washington, informou uma fonte oficial à AFP.
