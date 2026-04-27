Mãe e filho brasileiros morrem após ataques de Israel no sul do Líbano 

Fumaça sobe após explosão israelense no sul do Líbano, perto da fronteira. JALAA MAREY / AFP

O Itamaraty confirmou que dois brasileiros morreram após ataques das Forças de Defesa de Israel no Líbano nesta segunda-feira (27). As vítimas são um menino de 11 anos e a mãe dele.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o pai da criança, um libanês, também morreu no ataque. Um dos filhos do casal foi encaminhado ao hospital.

Conforme o Exército de Israel, as "repetidas violações do cessar-fogo por parte do Hezbollah", grupo pró-Irã que atua no sul do Líbano, motivaram o ataque. A ofensiva ocorreu após a emissão de um alerta de evacuação dos moradores de sete cidades e vilarejos próximos da região.

Segundo acordado ainda no mês de abril, Israel possui o direito de realizar operações militares contra o Hezbollah, mesmo em meio ao cessar-fogo.

Posicionamento do Itamaraty

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil lamentou as mortes e ressaltou que condena os ataques que violam o período de cessar-fogo:

"Ao expressar sinceras condolências aos familiares das vítimas, o Brasil reitera sua mais veemente condenação a todos os ataques perpetrados durante a vigência do cessar-fogo, tanto por parte das forças israelenses quanto do Hezbollah".

O órgão também tem defendido que o cessar-fogo entre Israel e Irã seja estendido ao Líbano.

A embaixada brasileira em Beirute está em contato com a família dos brasileiros que faleceram no ataque para prestar ajuda.

Prorrogação do cessar-fogo

No dia 23 de abril, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou via rede Truth Social que o cessar-fogo entre Israel e Líbano seria prorrogado por três semanas.

A jornalistas, ele também disse que planeja se reunir com os líderes de Israel e do Líbano nas próximas duas semanas, e expressou sua esperança de alcançar um acordo duradouro de paz ainda este ano.

Leia a manifestação de Trump

"O Presidente dos Estados Unidos, DONALD J. TRUMP, o Vice-Presidente dos Estados Unidos, JD Vance, o Secretário de Estado, Marco Rubio, o Embaixador em Israel, Mike Huckabee, e o Embaixador no Líbano, Michel Issa, reuniram-se hoje com representantes de alto escalão de Israel e do Líbano no Salão Oval. A reunião foi muito produtiva! Os Estados Unidos trabalharão com o Líbano para ajudá-lo a se proteger do Hezbollah. O cessar-fogo entre Israel e o Líbano será prorrogado por TRÊS SEMANAS. Aguardo com expectativa a oportunidade de receber em breve o Primeiro-Ministro de Israel, Bibi Netanyahu, e o Presidente do Líbano, Joseph Aoun. Foi uma grande honra participar desta reunião histórica! Presidente DONALD J. TRUMP"