Macron visitará o Vaticano em 9 e 10 de abril para se reunir com o papa

O presidente francês, Emmanuel Macron, viajará ao Vaticano nos dias 9 e 10 de abril, onde se reunirá com o papa Leão XIV pela primeira vez, anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (1º).
O chefe de Estado, acompanhado de sua esposa Brigitte, abordará, entre outros temas, "os desafios colocados pela atual conjuntura internacional", enfatizou a Presidência francesa.
"Será uma oportunidade para reconhecer o papel essencial da Santa Sé e o compromisso pessoal do Santo Padre com a paz, o diálogo e a solidariedade entre os povos, assim como para testemunhar a disposição da França em trabalhar em conjunto com a Santa Sé nesse sentido", acrescentou.
Macron viajará ao Vaticano poucos dias depois da Páscoa, que Leão XIV celebrará pela primeira vez como papa.
* AFP