Macron e Starmer recebem líderes em Paris para pressionar pela reabertura do Estreito de Ormuz

O presidente da França, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, promovem nesta sexta-feira (17) um encontro de cúpula, em Paris, com o objetivo de pressionar pela reabertura do Estreito de Ormuz. A passagem que conecta o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã e ao Mar da Arábia está bloqueada desde o início dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, no dia 28 de fevereiro. Em tempos de paz, um quinto da produção global de petróleo é escoada pela passagem.

"A reabertura incondicional e imediata do estreito é uma responsabilidade global, e precisamos agir para fazer com que a energia e o comércio globais voltem a fluir livremente", disse Starmer, que acusou o Irã de "manter a economia mundial como refém" ao bloquear a navegação na região.

A lista de participantes do encontro não foi divulgada, mas Macron e Starmer discutiram o assunto com representantes de mais de 40 países nas últimas semanas. O gabinete do primeiro-ministro francês informou que a cúpula deve reunir líderes de cerca de 30 países, incluindo nações do Oriente Médio e da Ásia. O governo dos Estados Unidos não se juntou à mobilização, que foi batizada informalmente de Iniciativa pela Liberdade de Navegação Marítima no Estreito de Ormuz.

O chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, e a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, são esperados em Paris, enquanto diversos outros líderes devem participar das conversas por videoconferência. Fonte: Associated Press.