Macron diz ser necessário incluir Líbano em cessar-fogo para que trégua seja duradoura

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira que a inclusão do Líbano no cessar-fogo acordado entre Estados Unidos e Irã é uma condição necessária para que a trégua seja "crível e duradoura". O mandatário disse que conversou hoje por telefone com os presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e do Irã, Masoud Pezeshkian.

"Disse a ambos os presidentes que a decisão de aceitar um cessar-fogo foi a melhor possível. Expressei minha esperança de que o cessar-fogo seja plenamente respeitado por cada um dos beligerantes, em todas as áreas de confronto, inclusive no Líbano", disse Macron, em publicação no X.

O líder francês também disse que qualquer acordo terá de abordar as preocupações levantadas pelos programas nuclear e de mísseis balísticos do Irã, além da política regional do regime persa e suas ações no Estreito de Ormuz.

Apesar do cessar-fogo em vigor, a chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Kaja Kallas, afirmou hoje que a incerteza continua no Oriente Médio. Kallas disse que se reuniu em Riad com o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, Faisal bin Farhan Al Saud, e com o secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo (GCC), Jasem Mohamed Albudaiwi, para discutir como avançar da trégua de duas semanas para uma paz mais permanente.