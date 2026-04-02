Macron diz a Trump que não é elegante ironizar seu casamento

O presidente francês, Emmanuel Macron, respondeu nesta quinta-feira (2) ao seu homólogo americano, Donald Trump, que os comentários sobre seu casamento com Brigitte "não são elegantes nem estão à altura".

Trump fez piada sobre Macron em um almoço privado na quarta-feira, segundo um vídeo divulgado brevemente no canal do YouTube da Casa Branca que depois foi bloqueado.

"Ligo para a França, para Macron, cuja esposa o trata extremamente mal. Ele ainda está se recuperando da agressão no maxilar", disse Trump com um leve sorriso, em referência a um vídeo que viralizou em maio do ano passado, no qual é possível observar Brigitte Macron dando um tapa no rosto do marido antes de descer do avião que os transportou ao Vietnã.

Na ocasião, Macron disse que eles estavam "brincando". Nesta quinta-feira, ele reprovou as palavras de Trump, mas não quis entrar no mérito das declarações.

As declarações "não são elegantes nem estão à altura", disse Macron no primeiro dia de uma visita de Estado à Coreia do Sul. "Não merecem resposta", acrescentou.

Trump mencionou o casamento dos Macron durante uma conversa na qual explicava ter conversado com o presidente francês sobre a guerra no Oriente Médio, para perguntar se poderia contar com sua ajuda.

O americano afirmou ter declarado ao homólogo francês: "Emmanuel, adoraríamos contar com alguma ajuda no Golfo, embora estejamos batendo recordes em eliminar os maus e derrubar mísseis balísticos. Adoraríamos ter alguma ajuda. Se você pudesse, poderia enviar navios imediatamente?".

Mudando a entonação, o republicano reproduziu a suposta resposta de Macron. "'Não, não, não, não podemos fazer isso, Donald. Podemos fazê-lo depois que a guerra for vencida'".

"E eu disse: 'Não, não, não preciso que seja depois que a guerra for vencida, Emmanuel'", afirmou Trump.

Ele também chamou a Otan de "tigre de papel", em mais um ataque à aliança transatlântica.