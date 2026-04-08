Macron diz a Trump e ao presidente iraniano que cessar-fogo deve incluir Líbano

O presidente francês, Emmanuel Macron, disse nesta quarta-feira (8) que instou seus pares dos Estados Unidos e do Irã, Donald Trump e Masoud Pezeshkian, a incluir o Líbano no cessar-fogo alcançado com o Irã.

"Expressei meu desejo de que o cessar-fogo seja plenamente respeitado por cada um dos beligerantes, em todas as zonas de confrontação, incluindo o Líbano", escreveu Macron na rede X após conversar com ambos os líderes.

Segundo o presidente francês, trata-se de uma "condição necessária para que o cessar-fogo seja crível e duradouro".