Lula: Se Trump não quiser comprar nada de mim, simplesmente encontrarei clientes em outro lugar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou em entrevista ao jornal alemão Der Spiegel publicada nesta quinta-feira, 16, que o Brasil vai encontrar clientes em outras partes do mundo, caso os Estados Unidos não queiram fazer comércio com o País. Lula disse ainda que conseguiu, durante o atual mandato, abrir 518 novos mercados internacionais e que, por isso, não vai ficar "de braços cruzados reclamando".

"Se Trump não quiser comprar nada de mim, simplesmente encontrarei meus clientes em outro lugar. Em três anos e meio, abrimos 518 novos mercados para produtos brasileiros. Não ficarei de braços cruzados reclamando", disse o presidente.

Lula também voltou a fazer críticas à Organização das Nações Unidas (ONU) e disse que uma mudança no cenário geopolítico é "urgente". Segundo ele, não se deve permitir que a África e Oriente Médio sejam excluídos da entidade e que o Conselho de Segurança se tornou um "navio à deriva sem capitão".

"Conversei com meus amigos Xi Jinping (primeiro-ministro da China), Vladimir Putin (presidente da Rússia) e Emmanuel Macron (presidente da França), instando-os a convocar uma reunião do Conselho de Segurança. Minha esperança era que Trump se reunisse com eles para discutir o assunto. Ninguém respondeu. É como se estivéssemos à deriva em alto-mar, num navio sem capitão", declarou.

O presidente também disse ao jornal alemão que o secretário-geral da ONU, António Guterres, deveria convocar uma Assembleia Geral extraordinária para questionar as ações de Vladimir Putin contra a Ucrânia e de Trump contra o Oriente Médio.

"O que é inaceitável é que Trump inicie uma guerra com o Irã, e quem paga o preço dessa guerra são os pobres da África e da América Latina, que têm que gastar mais dinheiro com feijão, carne e verduras. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, deveria convocar uma Assembleia Geral extraordinária o mais rápido possível para que Trump, Putin e os outros possam se explicar", disse Lula.