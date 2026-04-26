Lula repudia ataque a Trump: "Violência política é uma afronta"

Trump afirmou que suspeito portava várias armas e é "uma pessoa muito doente". BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou solidariedade ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e à primeira-dama Melania Trump após os disparos em um hotel onde era realizado o jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, na noite de sábado (25). Na ocasião, Trump e a esposa foram retirados do local sob escolta do Serviço Secreto.

A mensagem foi publicada neste domingo (26). Em sua conta no X (antigo Twitter), Lula afirmou que “o Brasil repudia veementemente o ataque” e classificou a violência política como uma afronta aos valores democráticos.

Ataque a tiros e suspeito preso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi retirado às pressas pelo Serviço Secreto do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado no Washington Hilton Hotel, na capital americana, após relatos de disparos de arma de fogo dentro do salão. O vice-presidente JD Vance e integrantes do gabinete também foram escoltados para fora do local.

Leia Mais Rodrigo Lopes: ameaças domésticas são muito maiores do que o extremismo islâmico nos EUA

O homem foi detido por agentes do FBI. A polícia informou que o suspeito é um homem de 31 anos, residente na Califórnia, identificado como Cole Tomas Allen. Ele estaria hospedado no próprio hotel onde o evento ocorria. A investigação aponta, preliminarmente, que agiu sozinho, mas as circunstâncias ainda são apuradas.

Em pronunciamento na Casa Branca, Trump afirmou que o suspeito passou rapidamente pelo esquema de segurança e iniciou os disparos. Segundo o presidente, ele portava várias armas e é "uma pessoa muito doente".

— Era um solitário, uma pessoa doida — disse.

Trump também afirmou que um agente foi atingido por um disparo, mas usava colete à prova de balas. Segundo o presidente, ele conversou com o profissional, que passa bem.

Ainda na noite de sábado, o apartamento em que o suspeito mora foi revistado pela polícia. Inicialmente, o atirador poderá ser enquadrado, conforme a legislação norte-americana, por usar arma de fogo em um crime violento e atacar um agente federal utilizando uma arma perigosa.

Vídeo divulgado

Donald Trump divulgou vídeo do homem furando o bloqueio de segurança e sendo alvejado pelo Serviço Secreto.

Imagem compartilhada por Trump mostra suspeito imobilizado. @realDonaldTrump via Truth Social / Reprodução

Nas imagens, que parecem ser do circuito de câmeras de segurança do hotel onde era realizado o evento, vê-se um homem correndo por um corredor de agentes. Não é possível ouvir se ele efetua algum disparo, mas rapidamente os agentes se mobilizam para alvejá-lo.