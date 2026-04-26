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Lula repudia ataque a Trump: "Violência política é uma afronta"

Presidente dos Estados Unidos foi retirado às pressas pelo Serviço Secreto do jantar anual da Associação de Correspondentes da Casa Branca, após relatos de disparos de arma de fogo dentro do salão

Isadora Terra

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