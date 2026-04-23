Lula diz que vai levar pé de jabuticaba para acalmar Trump

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta quinta-feira, 23, durante visita à sede da Embrapa em Planaltina, no Distrito Federal, que irá levar jabuticaba para os presidentes da China, Xi Jinping, e dos Estados Unidos, Donald Trump, para "acalmá-lo".

"Agora, quando eu viajar vou levar um pezinho de jabuticaba para o Xi Jinping, para o Trump para acalmar ele. Jabuticaba é calmante. Levar maracujá", afirmou Lula. "O Brasil tem um potencial extraordinário, mas muitas vezes nós não sabemos aproveitar", acrescentou.

Lula já havia ironizado Trump em julho do ano passado, afirmando que iria levar jaboticabas ao presidente porque quem come a fruta não fica de "mau humor" e "não precisa de briga tarifária".

"Eu vim chupar jabuticaba de manhã, porque duvido que alguém que chupe jabuticaba fique de mau humor. Vou levar jabuticaba para você, Trump, e você vai perceber que o cara que come jabuticaba de manhã, num país que só ele dá, não precisa de briga tarifária, precisa de muita união e muita relação diplomática", afirmou Lula na época em tom de ironia.

A fala desta quinta-feira, 23, ocorre em meio às tensões entre o Brasil e os Estados Unidos, após a expulsão do delegado da Polícia Federal (PF) Marcelo Ivo. Após o episódio, o presidente afirmou que poderia agir com "reciprocidade" contra os EUA.

Na quarta-feira, 22, o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, afirmou que retirou as credenciais de um servidor do departamento de imigração dos Estados Unidos que atuava em Brasília. Com isso, o policial americano deixou de ter acesso à PF. Andrei afirmou ter tomado a decisão pelo "princípio da reciprocidade".