Lula diz que será contra a invasão de Cuba como foi contra a da Venezuela, Ucrânia, Gaza e Irã

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), reforçou nesta segunda-feira, 20, que o País se posicionará contra um eventual ataque dos Estados Unidos a Cuba. Lula chamou de "bloqueio ideológico" e "vergonha mundial" as sanções impostas pelos norte-americanos a Cuba e disse que o país caribenho "não teve a chance, depois da revolução, de conseguir decidir seu destino".

"Eu serei contra a invasão de Cuba como fui contra a da Venezuela, a da Ucrânia, a de Gaza, a do Irã. Sou contra a falta de respeito à integridade territorial das nações. Sou contra qualquer país do mundo se meter a ter ingerência política de como a sociedade de um país deve se organizar ou não. Cadê a autodeterminação dos povos?", afirmou Lula, ao ser questionado por uma jornalista brasileira sobre o assunto.

E completou: "Cuba é vítima de um bloqueio de 70 anos, é uma vergonha mundial. O país não teve a chance, depois da revolução, de conseguir decidir seu destino com uma potência fazendo um bloqueio ideológico contra Cuba. Sou contra qualquer bloqueio e qualquer intervenção de qualquer país."

A declaração foi dada à imprensa presente em Hannover, na Alemanha. Lula estava ao lado do chanceler alemão, Friedrich Merz, que também comentou o caso.

Merz, que pertence à União Democrata Cristã (CDU), partido de centro-direita, disse não ver "nenhuma base" para que haja uma intervenção em Cuba, apesar do que ele chamou de "problemas" no país.