Lula cumpre compromissos na Alemanha neste domingo (19)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem uma série de compromissos na Alemanha neste domingo, 19. Ele deixa Barcelona, onde participou do evento de esquerda Global Progressive Mobilisation (GPM), às 5h no horário de Brasília (10h no horário local) e vai chegar em Hanôver às 7h no horário de Brasília (12h, horário local).

O primeiro compromisso do presidente em Hanôver será às 9h30 no horário de Brasília (14h30, horário local) com uma audiência com o presidente da Fundação Friedrich Ebert, Martin Schulz.