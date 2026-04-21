Lula critica Trump e ironiza, incentivando entrega do Nobel da Paz a presidente dos EUA

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou que busca uma reforma do estatuto da Organização das Nações Unidas (ONU) e do Conselho de Segurança para que o mundo possa alcançar a paz. "Não é possível que não tenhamos uma instituição capaz de acabar com a guerra no mundo", complementou em sua fala, durante declaração conjunta, em Lisboa, com o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro.