Luísa Sonza fala sobre 'experiência única' ao estrear no Coachella

A brasileira Luísa Sonza levou seu recém-lançado "Brutal Paraíso" ao Coachella, em uma apresentação que a artista descreveu como "uma experiência única".

"Acho que eu não me sentia daquela forma, de fazer algo pela primeira vez, havia muito tempo", disse Sonza em entrevista à AFP no Empire Polo Club, onde acontece o festival californiano.

Sonza se apresentou no palco Gobi, que edição após edição recebe atrações indie e alternativas, diante de uma multidão que dançou e cantou em um ambiente íntimo, mas cheio de energia.

"Fazer um show com o álbum novo foi quase como estar no início da minha carreira de novo. Foi muito especial, um sonho que se tornou realidade", comentou a cantora de 27 anos, que levou como convidada a cantora argentina Emilia para cantar a colaboração "Bunda".

Sonza refletiu sobre "Brutal Paraíso", um álbum que compôs para "falar sobre a vida e as dificuldades e as belezas da vida".

"A vida, que é brutal, é um paraíso, e é transitar por vários momentos", acrescentou a cantora, natural do Rio Grande do Sul.

O projeto, lançado pouco antes do Coachella, mistura uma diversidade de ritmos, como pop, funk brasileiro, R&B e bossa nova, algo que, para Sonza, é a essência brasileira.

"As pessoas de fora acham que o Brasil é uma coisa só, mas o Brasil é um país continental em que somos um mundo inteiro. E acho que isso, obviamente, faz parte de mim", comentou.

Sonza não vê os gêneros musicais como um rótulo no qual se encaixar, "mas sim como os sentimentos que eu precisava cantar".

A estrela brasileira, que vive uma expansão meteórica de sua carreira, afirmou que a música é o que a guia.

"É preciso ter coragem para seguir aquilo em que você acredita, para se arriscar", disse. "Não gosto de ficar na mesma coisa, gosto de criar e conhecer coisas novas".

"A música me mantém em movimento, viva", afirmou.

A experiência do Coachella, um marco em sua carreira emergente, soa como um aperitivo para a artista, que se prepara para iniciar uma turnê internacional "mostrando um pouco do 'Brutal Paraíso' ao mundo".