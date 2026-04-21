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Companhia europeia

Lufthansa vai cancelar 20 mil voos de curta distância para economizar combustível

Empresa deve poupar cerca de 40 mil toneladas de querosene de aviação com a medida, que deve reduzir em 1% a sua capacidade de passageiros

Estadão Conteúdo

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