Lufthansa vai cancelar 20 mil voos de curta distância para economizar combustível

O grupo alemão anunciou que os voos cancelados são operados por várias de suas subsidiárias. Markus Mainka / stock.adobe.com

A companhia aérea alemã Lufthansa vai cancelar algumas rotas europeias e 20 mil voos de curta distância programados até outubro, numa tentativa de economizar querosene de aviação, enquanto o setor enfrenta a possibilidade de escassez e preços mais altos por causa da guerra no Irã.

O grupo alemão anunciou, nesta terça-feira (21), que os voos cancelados são operados por várias de suas subsidiárias, principalmente a regional CityLine, e equivalem a uma redução de 1% em sua capacidade de passageiros.

Na semana passada, a Lufthansa já havia anunciado um conjunto de medidas como não usar aeronaves ineficientes e remover permanentemente os 27 aviões operacionais da CityLine de sua agenda de voos de verão no Hemisfério Norte no meio do ano. A retirada das aeronaves da CityLine já estava planejada, mas a guerra forçou o grupo a fazer isso mais cedo.

As ações anunciadas hoje devem permitir que a empresa economize mais de 40 mil toneladas de querosene de aviação, informou a Lufthansa. O abastecimento de combustível para os voos programados para o verão deve permanecer estável, acrescentou a companhia.