Líderes globais manifestam apoio ao cessar-fogo entre EUA e Irã

Líderes globais celebraram o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã, anunciado na noite da terça-feira, 7. O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, disse que a trégua "trará um momento de alívio para a região e o mundo", mas deve ser transformada em um "acordo duradouro".

Já o governo de Omã elogiou a mediação do Paquistão e enfatizou a importância da busca de "soluções que acabem com a crise em suas raízes e alcancem uma cessação permanente das hostilidades na região", em comunicado.

O primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, disse que o cessar-fogo contribui para a paz e a estabilidade não apenas na região, "mas também para o resto do mundo".

*Com informações de Associated Press