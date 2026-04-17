Líderes europeus defendem navegação livre em Ormuz enquanto planejam missão naval internacional

A União Europeia e líderes europeus defenderam a manutenção da livre navegação no Estreito de Ormuz após a reabertura da rota para navios comerciais, destacando que qualquer restrição ou cobrança de tarifas é incompatível com o direito internacional.

A chefe de política externa da UE, Kaja Kallas, afirmou que a passagem por vias como Ormuz deve permanecer "aberta e gratuita" e alertou que qualquer esquema de cobrança criaria um "precedente perigoso" para rotas marítimas globais. Segundo ela, o Irã deve abandonar planos de taxar o fluxo.

Kallas acrescentou que a Europa pode ampliar rapidamente sua atuação naval na região, citando a missão Aspides, já em operação no Mar Vermelho, como base para proteger o transporte marítimo.

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, classificou como positiva a reabertura do estreito, mas ressaltou que a solução precisa ser "duradoura e viável", sem pedágios ou restrições. Ele afirmou que Reino Unido, França e parceiros internacionais avançam em um plano conjunto para garantir a liberdade de navegação.

Em reunião com cerca de 50 países e organizações, o presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a reabertura "total, imediata e incondicional" do Estreito de Ormuz por todas as partes envolvidas. O encontro, realizado em Paris, reuniu líderes europeus e representantes de potências globais, incluindo Alemanha, Itália, Canadá, Austrália, além de China e Índia por videoconferência, em um esforço coordenado para reduzir os riscos à segurança energética global.

França e Reino Unido lideram a articulação de uma missão internacional voltada à proteção da navegação, descrita como "neutra" e separada dos beligerantes. Segundo autoridades, a iniciativa pode incluir escoltas a embarcações comerciais, operações de desminagem, compartilhamento de inteligência e coordenação com países costeiros.