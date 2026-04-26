Líderes condenam o incidente armado no evento de gala em Washington

Da Venezuela a Israel, diversos líderes condenaram o incidente ocorrido no sábado em Washington, onde o presidente americano, Donald Trump, foi retirado de um jantar de gala após um atirador tentar invadir o evento anual com os correspondentes da Casa Branca.

Segundo as autoridades, o suspeito, que comparecerá ao tribunal na segunda-feira, estava armado com uma espingarda, uma pistola e facas.

Estas foram as principais reações:

- Keir Starmer -

O primeiro-ministro britânico disse estar "chocado com as cenas da noite passada no jantar dos correspondentes da Casa Branca, em Washington".

"Qualquer ataque às instituições democráticas ou à liberdade de imprensa deve ser condenado nos termos mais veementes possíveis", escreveu em sua conta no X este domingo.

- Emmanuel Macron -

"O ataque armado da noite passada contra o presidente dos Estados Unidos é inaceitável. A violência não tem lugar numa democracia. Ofereço meu total apoio a Donald Trump", escreveu o presidente francês no X.

- Giorgia Meloni -

A primeira-ministra italiana expressou sua "total solidariedade e sincera compaixão" a Trump e aos demais presentes. "O ódio político não tem lugar em nossas democracias. Não toleraremos que o fanatismo envenene os espaços para o livre debate e a informação", acrescentou.

- Benjamin Netanyahu -

O primeiro-ministro israelense afirmou que ele e sua esposa Sara ficaram "chocados com a tentativa de assassinato" contra o presidente Trump.

"Desejamos uma recuperação completa e rápida ao policial ferido e elogiamos o Serviço Secreto dos Estados Unidos por sua resposta rápida e decisiva", acrescentou no X.

- Delcy Rodríguez

"Rejeitamos a tentativa de ataque contra o presidente @realDonaldTrump e sua esposa, Melania, aos quais estendemos nossos melhores votos, assim como aos participantes do Jantar dos Correspondentes. A violência jamais será uma opção para aqueles de nós que defendem as bandeiras da paz", escreveu a presidente interina da Venezuela em sua conta no X.

- Claudia Sheinbaum

O presidente do México afirmou em uma mensagem nas redes sociais que "a violência nunca deve ser o caminho".

"É bom saber que o presidente Trump e sua esposa estão bem após os recentes acontecimentos. Enviamos nossos respeitos a eles. A violência nunca deve ser o caminho", escreveu a líder de esquerda.

- Javier Milei

"O Gabinete da Presidência expressa sua mais veemente condenação à mais recente tentativa de assassinato contra o presidente Donald J. Trump", afirmou a Presidência da Argentina em comunicado.

O presidente argentino também manifestou sua satisfação com a prisão do atirador "antes que ele pudesse concretizar o ataque e matar alguém".

- Recep Tayyip Erdogan

O presidente turco condenou o incidente, comentando que "nas democracias, as lutas são travadas com ideias, e não há lugar para qualquer forma de violência".

- Narendra Modi -

O primeiro-ministro da Índia disse estar "aliviado em saber que o presidente Trump, a primeira-dama e o vice-presidente estão sãos e salvos".

"A violência não tem lugar em uma democracia e deve ser condenada inequivocamente", escreveu em sua conta no X.

- Mark Carney -

O primeiro-ministro canadense também disse estar "aliviado" por Trump e seus assessores terem escapado ilesos e enfatizou que "a violência política não tem lugar em uma democracia".

- Pedro Sánchez -

"Condenamos o ataque ocorrido esta noite contra o presidente Trump", escreveu o primeiro-ministro espanhol em sua conta no X.

"A violência nunca é a resposta. A humanidade só avançará através da democracia, da convivência e da paz", acrescentou.

- UE -

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que "a violência não tem lugar na política, nunca", e elogiou a resposta "rápida" das forças de segurança.

- Shehbaz Sharif -

O primeiro-ministro do Paquistão, país que atua como mediador no conflito entre os Estados Unidos e o Irã, disse estar "profundamente chocado" com o incidente ocorrido no jantar de gala dos correspondentes da Casa Branca.

"Meus pensamentos e orações estão com ele", o presidente Trump, "e desejo-lhe que fique seguro e bem", acrescentou no X.