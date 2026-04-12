Líder da oposição na Hungria diz que premiê Viktor Orbán reconheceu derrota nas urnas

Diante do resultado parcial das eleições na Hungria, o candidato da oposição, Peter Magyar, publicou em sua conta oficial do Facebook que o primeiro-ministro do país, Viktor Orbán, o parabenizou pela vitória do partido. Os resultados parciais apontam para uma derrota do premiê.

"O primeiro-ministro Viktor Orbán acabou de nos parabenizar por nossa vitória por telefone", afirmou Magyar em publicação na rede social.

As urnas na Hungria foram fechadas às 14 horas (de Brasília) neste domingo em uma eleição considerada a mais importante da Europa neste ano, vista como um teste decisivo para Orbán após 16 anos no poder.

O pleito registrou participação recorde, com mais de 77% dos eleitores votando até 13h30, segundo o Escritório Nacional de Eleições - o maior nível desde o fim do regime comunista.