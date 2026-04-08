Líder da oposição em Israel diz que cessar-fogo é um 'desastre político'

O líder da oposição em Israel, Yair Lapid, criticou nesta quarta-feira (8) o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu devido ao cessar-fogo de duas semanas entre os Estados Unidos e o Irã. Ao fechar o acordo, os americanos garantiram que as forças israelenses interromperão os ataques contra o território iraniano.

"Nunca houve um desastre político tão grande em toda a nossa história. Israel nem estava à mesa quando foram tomadas decisões sobre o núcleo de nossa segurança nacional", disse Lapid, em publicação no X.

Netanyahu disse que acatará o acordo, mas que manterá a ofensiva contra o Hezbollah no Líbano. Fonte: Associated Press.