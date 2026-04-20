Líbano diz que diálogo com Israel pretende acabar com hostilidades e ocupação

O presidente do Líbano, Joseph Aoun, declarou nesta segunda-feira (20) que as negociações diretas com Israel têm como objetivo acabar com as hostilidades e com a ocupação israelense no sul do Líbano.

"A decisão de negociar tem como objetivo deter as hostilidades, acabar com a ocupação israelense das regiões do sul e deslocar o Exército (libanês) até as fronteiras do sul internacionalmente reconhecidas com Israel", afirmou Aoun em um comunicado.

Ele também informou que Simon Karam, ex-embaixador do Líbano em Washington, vai liderar a delegação libanesa nas próximas negociações e destacou que estas são "independentes" de outras conversações em curso. Ele fez referência ao diálogo entre Irã e Estados Unidos.