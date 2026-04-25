Líbano: ataques israelenses se intensificam no país, segundo a mídia estatal libanesa

A mídia estatal libanesa informou na manhã deste sábado, 25, que o exército de Israel bombardeou a cidade de Houla, na região de Marjayoun. Além disso, os israelenses renovaram o alerta para que os moradores do sul do Líbano não se desloquem ao sul de vilas específicas e evitem as proximidades do Rio Litani e de Wadi al-Slouqi. O aviso reforça a proibição de entrada ou retorno a vilas na zona de fronteira, citando localidades como Bint Jbeil, Maroun al-Ras, Aita al-Shaab, Yaroun, Mays al-Jabal, Kfarkela e Khiam.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) confirmaram que realizaram ataques aéreos durante a noite contra lançadores de foguetes do Hezbollah que estavam carregados e prontos para disparo nas áreas de Deir El Zahrani, Reman e Al-Saamiya. Segundo o comando militar israelense, esses equipamentos estavam posicionados ao norte da linha de defesa avançada e representavam uma ameaça imediata para soldados da IDF e civis israelenses. A operação foi justificada como necessária para remover perigos iminentes e salvaguardar a segurança na região de fronteira.