Líbano afirma que mais de 1.300 pessoas morreram em ataques israelenses desde o início da guerra

O Ministério da Saúde do Líbano informou, nesta quarta-feira (1º), que o número de mortos nos ataques israelenses desde o início da guerra subiu para 1.318 pessoas.

O número atualizado representa um aumento em relação ao balanço de 1.268 mortos divulgado na terça-feira pelas autoridades do Líbano. O ministério detalhou que entre os mortos há 91 mulheres, 125 crianças e 53 profissionais de saúde.

O balanço também inclui 3.935 pessoas feridas desde o início da guerra entre Israel e o movimento islamista Hezbollah em 2 de março.