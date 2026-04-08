Kuwait diz sofrer intensa onda de ataques do Irã; Emirados Árabes também são atingidos

O Kuwait relatou nesta quarta-feira, 8, ataques iranianos que vêm ocorrendo desde as 8h da manhã (horário local) e que danificaram usinas de energia e de dessalinização, bem como instalações petrolíferas, horas depois da entrada em vigor de um cessar-fogo entre o Irã e os Estados Unidos .

"As defesas aéreas do Kuwait têm combatido uma intensa onda de ataques hostis iranianos, envolvendo 28 drones que tinham como alvo o Estado do Kuwait", afirmou o exército do país em um comunicado.

O Kuwait afirmou ter "interceptado um grande número desses drones hostis", mas que os ataques causaram "danos materiais significativos a instalações petrolíferas, centrais elétricas e usinas de dessalinização de água".

Em um tom semelhante, os Emirados Árabes Unidos disseram que suas defesas aéreas estão lidando com mísseis e drones vindos do Irã, horas depois do anúncio da trégua.