Kremlin: paz de longo prazo pode começar hoje, se Zelenski tomar as decisões apropriadas

O Kremlin afirmou que uma paz de longo prazo na Ucrânia "pode começar hoje", caso o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, tome "as decisões apropriadas", em meio à trégua de Páscoa anunciada por Moscou. A declaração, feita pelo porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, foi compartilhada via pool de imprensa do Kremlin organizado pela agência RIA Novosti.

Segundo Peskov, a Rússia não busca um cessar-fogo temporário, mas um acordo mais amplo e duradouro. "Como já dissemos repetidamente, e como o presidente Vladimir Putin afirmou, não querer um cessar-fogo, mas sim paz duradoura e sustentável", disse.

Cessar-fogo

Putin anunciou um cessar-fogo por ocasião da Páscoa, válido das 16h de 11 de abril até o fim de 12 de abril, no horário local. Peskov enfatizou que a medida tem caráter "exclusivamente humanitário", destacando o significado religioso da data para russos e ucranianos. "A Páscoa é um feriado sagrado para o nosso país, assim como para a Ucrânia e o povo ucraniano", afirmou. "Portanto, trata-se de uma iniciativa de natureza puramente humanitária."

O porta-voz acrescentou que o Kremlin tomou conhecimento da declaração de Zelenski de que Kiev seguirá o exemplo de Moscou em relação à trégua. Ainda assim, Peskov voltou a indicar ceticismo em relação ao histórico recente, ao lembrar que, segundo Moscou, iniciativas semelhantes teriam sido descumpridas no passado. Nesse contexto, ele reforçou que uma solução duradoura para o conflito depende de decisões políticas por parte da liderança ucraniana. "Uma paz de longo prazo pode começar hoje, se Zelenski tomar as decisões apropriadas", afirmou.