Jovem palestino é morto por disparos de soldados israelenses na Cisjordânia

Um jovem palestino de 17 anos foi morto a tiros por soldados israelenses na Cisjordânia ocupada nesta quinta-feira (16), segundo o Ministério da Saúde palestino, enquanto o exército israelense afirmou ter "neutralizado um terrorista".

"Mohamed Murad Mahmud Rayan", de 17 anos, foi "morto pelas forças de ocupação [israelenses] esta manhã na localidade de Beit Duqqu", uma vila ao norte de Jerusalém, disse o ministério palestino em um comunicado.

Consultado pela AFP, o exército israelense declarou que um "tumulto violento" ocorreu durante uma "operação" na região de Beit Duqqu e que um "terrorista" atirou pedras contra seus soldados, "constituindo uma ameaça".

"Os soldados responderam com tiros contra o terrorista", que foi "neutralizado", acrescentou.

Segundo a agência de notícias palestina Wafa, o exército estava realizando "uma grande operação de busca em várias casas".

A violência na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, aumentou consideravelmente desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023.

Essa violência persistiu mesmo após a entrada em vigor de um frágil cessar-fogo em Gaza, em 10 de outubro de 2025.

Segundo uma contagem da AFP baseada em dados do ministério palestino, pelo menos 1.060 palestinos, incluindo inúmeros combatentes, mas também civis, foram mortos por soldados ou colonos israelenses na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza.

Pelo menos 46 israelenses, entre civis e soldados, morreram na mesma região em ataques palestinos ou durante operações militares, segundo dados oficiais israelenses.