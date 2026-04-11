Jovem é morto por disparos de colonos israelenses na Cisjordânia

Um jovem morreu após ser atingido por tiros durante um ataque de colonos israelenses em uma localidade a noroeste de Ramallah, na Cisjordânia ocupada, anunciou neste sábado (11) o Ministério da Saúde palestino.

Ali Majed Hamadneh, de 23 anos, "chegou ao complexo médico da Palestina em estado muito crítico" após "ter sido ferido a tiros por colonos" durante um ataque contra a localidade de Deir Jarir, informou o ministério na rede Telegram.

Segundo a agência palestina Wafa, pouco antes do ataque, "colonos armados, sob a proteção das forças israelenses, atacaram Deir Jarir" e "abriram fogo" contra seus habitantes.

A AFP entrou em contato com o exército e a polícia israelenses, mas até o momento não obteve resposta.

A violência na Cisjordânia, território palestino ocupado por Israel desde 1967, aumentou desde o ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza.

Os atos violentos continuaram após a entrada em vigor de um cessar-fogo em Gaza em 10 de outubro e se intensificaram ainda mais desde o início, no fim de fevereiro, da guerra no Oriente Médio.

Segundo as autoridades palestinas, sete palestinos morreram por disparos de colonos na Cisjordânia desde o início de março.

Os ataques de colonos provocaram críticas de rabinos e até do chefe do Estado-Maior israelense, o tenente-general Eyal Zamir, que os classificou como "moral e eticamente inaceitáveis".

Segundo uma contagem da AFP baseada nos números do Ministério da Saúde palestino, pelo menos 1.058 palestinos, entre eles numerosos combatentes, mas também civis, morreram pelas mãos de militares ou colonos israelenses na Cisjordânia desde o início da guerra em Gaza.

Pelo menos 46 israelenses, entre civis e soldados, morreram nessa região em ataques palestinos ou durante operações militares israelenses, segundo dados oficiais de Israel.