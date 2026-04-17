Jornalista Roberto Saviano absolvido em processo por difamação aberto por Matteo Salvini

O escritor italiano Roberto Saviano foi absolvido na quinta-feira (16) em um julgamento por difamação iniciado por Matteo Salvini, secretário da Liga (extrema direita) e vice-primeiro-ministro do país, que havia sido chamado de "ministro do submundo", informou seu advogado nesta sexta-feira (17) à AFP.

"O veredicto de absolvição foi proferido ontem, reconhecendo que o senhor Saviano havia exercido legitimamente o seu direito de criticar Matteo Salvini", declarou o advogado Antonio Nobile.

O julgamento por difamação começou em fevereiro de 2023, mas o caso remonta a 2018.

Saviano vive sob proteção policial desde que seu best-seller de 2006, "Gomorra", revelou segredos da máfia napolitana, a Camorra.

Quando Salvini assumiu o cargo de ministro do Interior, em junho de 2018, no primeiro governo de Giuseppe Conte (Movimento Cinco Estrelas, centro), ele sugeriu a retirada da proteção oficial ao escritor.

Saviano reagiu então no Facebook e chamou Salvini de "ministro do submundo", uma expressão que, segundo ele, foi criada pelo político antifascista Gaetano Salvemini para descrever um sistema político que explora os eleitores do pobre sul da Itália.

Saviano acusou Salvini de ter sido beneficiado pelos votos na Calábria, sul da Itália, para ser eleito senador, mas evitou enfrentar a poderosa máfia da região, a 'Ndrangheta.

Segundo o jornalista, Salvini ignorou as guerras entre clãs mafiosos na Calábria, preferindo atacar os migrantes temporários da região que trabalham no setor agrícola.

A absolvição no processo "é a prova de que Saviano expressou uma crítica sem dúvida dura, mas justificada", acrescentou Nobile.