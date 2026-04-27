Jornalista indígena é assassinado no norte da Guatemala

Um jornalista indígena foi morto a tiros no norte da Guatemala por motivos ainda não esclarecidos, informaram nesta segunda-feira (27) a polícia e uma associação de imprensa.

Carlos Cal, de 45 anos, foi atacado na noite de domingo em uma rua do município de San Cristóbal Verapaz, 80 km ao norte da Cidade da Guatemala, e levou cinco tiros, segundo um relatório policial fornecido à AFP.

Esse crime "se soma a um quadro" de "agressões" e "intimidações" contra jornalistas no departamento de Alta Verapaz, denunciou, por sua vez, a Associação de Jornalistas e Comunicadores Sociais dessa região em um comunicado.

O presidente da entidade, Renaldo Yash, disse à AFP que Cal trabalhava como jornalista nas redes sociais e que, embora não tenham conhecimento de ameaças contra ele, sua morte estaria ligada a essa atividade.

"A região é particularmente perigosa para quem cobre conflitos sociais e ambientais", alertou a associação.

A organização Repórteres Sem Fronteiras afirma que a Guatemala se encontra em uma situação "difícil" para o exercício do jornalismo, ao ocupar a 138ª posição entre 180 países avaliados.

Segundo dados oficiais, o país encerrou o ano passado com uma taxa de homicídios de 16,1 por 100 mil habitantes, mais do que o dobro da média mundial.