Japão revoga proibição de exportação de armas letais em mudança de política pacifista

O Japão aboliu a proibição de exportação de armas letais nesta terça-feira, 21, uma mudança significativa em sua política pacifista do pós-guerra, enquanto o país busca fortalecer sua indústria de armamentos em meio a preocupações com a agressão da China e da Coreia do Norte.

A aprovação do novo guia pelo gabinete da primeira-ministra japonesa, Sanae Takaichi, removeu os últimos obstáculos para muitas vendas de armas, incluindo navios de guerra, drones de combate e outras armas desenvolvidas no Japão.

A China criticou a mudança de política, mas ela foi amplamente bem recebida por parceiros de defesa do Japão, como a Austrália, e atraiu interesse do Sudeste Asiático e da Europa. Os opositores afirmam que a mudança viola a constituição pacifista do Japão e aumentará as tensões globais, ameaçando a segurança do povo japonês.

A nova política "garantirá a segurança do Japão e contribuirá ainda mais para a paz e estabilidade na região e na sociedade internacional, à medida que o ambiente de segurança ao redor do nosso país muda rapidamente", disse o secretário-chefe do Gabinete, Minoru Kihara, a repórteres. "O governo promoverá estrategicamente as transferências de equipamentos de defesa para criar um ambiente de segurança desejável para o Japão e para fortalecer a base industrial que pode apoiar a resiliência em combate." Fonte: Associated Press.