Israel mantém ataques no Líbano apesar de início de extensão de cessar-fogo com Hezbollah

Ataques israelenses continuaram no sul do Líbano e no Vale do Bekaa, segundo relatos de fontes locais à mídia iraniana e das próprias Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês), apesar da entrada em vigor nesta segunda-feira (27) de novo cessar-fogo, de três semanas, entre Israel e o grupo Hezbollah.

Em comunicado, a IDF afirmou que "começou a atacar infraestruturas do Hezbollah no Vale do Bekaa e em áreas adicionais no sul do Líbano". Agências regionais e canais alinhados ao Irã e aos Houthis relataram ofensivas com drones e artilharia em diferentes localidades do sul do país.

A agência iraniana Tasnim, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC) informou um ataque de drone israelense contra a cidade de Al-Mansouri. Já fontes libanesas citadas por um canal de informações dos Houthis disseram que um drone lançou uma bomba sobre um carro estacionado em Al-Samaaiyah, houve uma explosão em Al-Taybeh e um tanque Merkava, o principal da IDF, disparou vários projéteis nos arredores de Bint Jbeil.

Outra agência iraniana, a ISNA lembrou que o cessar-fogo entrou em vigor hoje, mas destacou "violações do acordo por parte do regime sionista" no sul do Líbano. A trégua foi anunciada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após negociações em Washington, e representa uma extensão de três semanas do cessar-fogo inicial de 10 dias, que expiraria nesta segunda-feira. O Hezbollah não participou das conversas mediadas pelos EUA e já indicou que não se considera vinculado a eventuais acordos.