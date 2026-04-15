Israel descarta planos para cessar-fogo com Líbano e diz que vai manter ataques

O chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel (IDF), Eyal Zamir, afirmou nesta quarta-feira, 15, que aprovou novos planos de batalha tanto para o Líbano quanto para o Irã.

Segundo o Times of Israel, ele também mencionou que mais de 1.700 operativos do Hezbollah foram mortos no Líbano desde que as hostilidades se intensificaram no mês passado. "Ontem terça-feira, 14, aprovei planos para o futuro, juntamente com o Fórum do Estado-Maior Geral. Continuamos a conduzir avaliações contínuas da situação e a aprovar planos tanto no Líbano quanto no Irã" pontuou.