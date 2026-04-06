Israel ataca usina petroquímica iraniana de South Pars em meio a proposta de cessar-fogo

Israel atacou uma importante usina petroquímica no gigantesco campo de gás natural de South Pars, no Irã, colocando em xeque as negociações que buscam um cessar-fogo entre os Estados Unidos e Teerã.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou o que chamou de "um ataque poderoso à maior instalação petroquímica do Irã", responsável por metade da produção petroquímica do país. Já o porta-voz militar israelense, o tenente-coronel Nadav Shoshani, afirmou que não haverá "imunidade" para Teerã à medida que as conversas avançam.

O campo de gás, compartilhado com o Catar, é o maior do mundo e fica sob as águas do Golfo Pérsico.

A Casa Branca não respondeu imediatamente ao ser questionada sobre o ataque. Após a ofensiva israelense de março contra South Pars, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse que Israel não voltaria a atacar o local, mas advertiu que, se o Irã continuasse atingindo a infraestrutura energética do Catar, Washington retaliaria e "explodiria massivamente todo o campo".

Na tentativa de interromper o conflito, mediadores do Egito, do Paquistão e da Turquia enviaram ao Irã e aos EUA uma proposta que prevê um cessar-fogo de 45 dias e a reabertura do Estreito de Ormuz, para dar tempo às negociações em busca de uma forma de encerrar a guerra, segundo fontes com conhecimento do assunto. Fonte: Associated Press.