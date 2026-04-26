Israel ataca de novo o sul do Líbano

A mídia estatal libanesa informou que o exército israelense retomou os ataques ao sul do Líbano neste domingo (26), apesar do cessar-fogo com o grupo pró-iraniano Hezbollah, após ordenar a evacuação de sete localidades.

"Aviões de guerra israelenses lançaram um ataque contra Kfar Tibnit, uma das localidades incluídas no alerta", informou a Agência Nacional de Notícias (NNA). Acrescentou que houve vítimas.

O exército israelense realiza operações no Líbano desde que um cessar-fogo entrou em vigor em 17 de abril, segundo o qual se reserva o direito de agir contra "ataques planejados, iminentes ou em andamento".

Suas tropas operam dentro de uma "linha amarela" declarada por Israel perto da fronteira. O governo israelense pediu aos moradores libaneses que não retornem à área.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, acusou mais uma vez o Hezbollah de desmantelar o cessar-fogo.

"É preciso entender que as violações do Hezbollah desmantelam efetivamente o cessar-fogo", afirmou ele em um vídeo divulgado por ocasião da reunião semanal do gabinete, neste domingo.

"Faremos tudo o que for necessário para restabelecer a segurança", reiterou.