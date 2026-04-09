Israel alega ter matado assessor do líder do Hezbollah

Israel afirmou nesta quinta-feira (9) que matou um assessor do líder do Hezbollah, Naim Kassem, em intensos ataques aéreos que atingiram ontem a capital do Líbano, Beirute. Segundo Israel, o homem morto foi identificado como Ali Yusuf Harshi, secretário e sobrinho de Kassem. O Hezbollah não respondeu imediatamente a uma solicitação de comentário. Fonte: Associated Press.