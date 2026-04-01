Israel afirma ter atacado laboratório no Irã que produziria fentanil para uso em armas químicas

O governo de Israel informou ter atacado na terça-feira, 31, um laboratório farmacêutico em Teerã que produz fentanil. A substância, segundo os israelenses, seria utilizada na fabricação de armas químicas. O Irã informou que a unidade produzia apenas "medicamentos hospitalares".

Nesta quarta-feira, o 33º dia da guerra, Oriente Médio voltou a ser palco de uma intensa troca de fogo, a despeito das sinalizações pelo fim do conflito.

O Irã voltou a lançar drones e mísseis contra o território israelense e países árabes do Golfo Pérsico. Os ataques atingiram o Aeroporto Internacional do Kuwait e um navio petroleiro na costa do Catar. Alvo constante do Irã desde o início do conflito, os Emirados Árabes Unidos proibiram a entrada de cidadãos iranianos no país.

Na frente de combate ao Hezbollah, os israelenses anunciaram a morte de dois líderes do grupo pró-Irã em uma nova ofensiva contra Beirute. As forças de Israel também dispararam um alerta ao identificar o lançamento de um míssil a partir do Iêmen, onde os rebeldes houthis apoiam o Irã. Fonte: Associated Press.