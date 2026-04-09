Israel afirma estar atacando Hezbollah no Líbano; Irã destrói drones de reconhecimento militar

As Forças de Defesa de Israel (IDF, em inglês) anunciou novos ataques a locais de lançamentos do Hezbollah no Líbano, em publicação no Telegram.

Os ataques acontecem após o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmar nesta quinta-feira que negociações diretas com o Líbano acontecerão "o mais rápido possível", mas que não interromperá ataques contra o território libanês. Segundo a mídia norte-americana, o presidente dos EUA, Donald Trump, pediu que os israelenses reduzissem os ataques ao país libanês para ajudar com o acordo de cessar-fogo com o Irã.

Além do Líbano, veículos da mídia iraniana relataram o aumento de sobrevoos de equipamentos de reconhecimento militar no país. Conforme o Iran International, uma autoridade de gerenciamento de crise na província do Azerbaijão Oriental disse que os sistemas de defesa destruíram drones de reconhecimento em Tabriz.

Já o Kuwait informou que está "combatendo ataques hostis de drones" que penetraram o espaço aéreo do país. O anúncio foi feito pelo Ministério da Defesa em uma publicação no X.