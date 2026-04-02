Iraque: Embaixada dos EUA alerta para ataques de milícias pró-Irã em Bagdá

A Embaixada dos Estados Unidos em Bagdá alertou nesta quinta-feira (2) para a possibilidade de ataques de milícias pró-Irã no centro da capital do Iraque nas próximas 24 a 48 horas.

Os ataques podem ter como alvo "cidadãos, empresas, universidades, instalações diplomáticas, infraestrutura de energia, hotéis, aeroportos e outros locais percebidos como associados aos Estados Unidos, bem como instituições iraquianas e alvos civis", segundo a Embaixada.

Uma jornalista freelancer americana, Shelly Kittleson, foi sequestrada em Bagdá na terça-feira, 31, e continua desaparecida. Autoridades americanas culparam a milícia Kataib Hezbollah, apoiada pelo Irã, pelo sequestro. Fonte: Associated Press.