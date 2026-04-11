Iraque elege o curdo Nizar Amidi como presidente

O parlamento do Iraque votou no sábado para eleger Nizar Amidi, de um dos dois principais partidos curdos do país, como presidente, cinco meses após uma eleição parlamentar que não produziu um bloco com maioria decisiva.

Sua eleição ocorre enquanto o Iraque está se recuperando das consequências da guerra EUA-Israel contra o Irã. O Iraque ficou preso no meio do conflito, com milícias apoiadas pelo Irã lançando ataques a bases e instalações diplomáticas dos EUA, bem como à infraestrutura crítica de energia. Enquanto isso, os EUA e Israel realizaram ataques aéreos visando as milícias, alguns dos quais mataram membros do exército iraquiano.

Amidi, membro do partido União Patriótica do Curdistão, derrotou uma lista de candidatos que incluía o atual Ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, que era a escolha do rival Partido Democrático do Curdistão. Por convenção, o presidente do Iraque é sempre curdo, enquanto o primeiro-ministro mais poderoso é xiita e o presidente do parlamento é sunita.

A votação para eleger um presidente ocorreu mais de dois meses após o prazo constitucional, que exige que um presidente seja eleito dentro de 30 dias após a primeira sessão realizada por um parlamento recém-eleito.

Nenhum candidato obteve a maioria de dois terços necessária na primeira rodada de votação no sábado, embora Amidi estivesse muito à frente dos outros 15 candidatos, obtendo 208 votos na primeira rodada, enquanto o segundo candidato - Muthanna Amin Nader, um parlamentar do bloco União Islâmica do Curdistão - recebeu 17 votos. Como resultado, o parlamento prosseguiu para uma segunda rodada, onde o vencedor é determinado por uma pluralidade simples de votos. Amidi obteve 227 votos na segunda rodada, enquanto Nader recebeu 15 votos.