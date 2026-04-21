Iran Air retomará na quarta-feira voos domésticos após interrupção de 50 dias

A companhia aérea nacional do Irã, a Iran Air, retomará os voos domésticos na manhã da quarta-feira, 22, colocando fim à uma paralisação que durou 50 dias devido ao início da guerra dos EUA e de Israel contra o país persa, informou a emissora estatal IRIB.
A retomada acontece um dia depois de os dois principais aeroportos de Teerã terem sido reabertos, de acordo com informações da IRIB publicadas no X.
O Aeroporto Mehrabad atenderá voos domésticos e diplomáticos, enquanto os voos internacionais operarão pelo Aeroporto Internacional Imam Khomeini.