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Irã volta a restringir passagem no Estreito de Ormuz e eleva tensão sobre a rota do petróleo

Teerã retomou restrições após os Estados Unidos manterem o bloqueio naval a portos iranianos; via é estratégica para o comércio global de energia

Zero Hora

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