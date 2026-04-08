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Irã diz ter fechado novamente o Estreito de Ormuz por "violação de Israel ao cessar-fogo"

Teerã afirma que Tel-Aviv está violando a trégua, já que continua atacando alvos no Líbano

Zero Hora

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