Irã: urânio enriquecido provavelmente ainda está em complexo nuclear de Isfahan, diz AIEA

A maior parte do urânio altamente enriquecido do Irã provavelmente ainda está no complexo nuclear de Isfahan, afirmou à Associated Press o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi.

Segundo ele, a AIEA tem imagens de satélite dos recentes bombardeios de EUA e Israel e continua recebendo informações. As inspeções em Isfahan foram interrompidas em junho, quando Israel lançou uma guerra de 12 dias que levou os EUA a atacar três instalações nucleares iranianas.

A agência acredita que grande parte do material "estava armazenada lá em junho de 2025, quando a guerra começou, e permanece lá desde então", disse Grossi. "Não conseguimos inspecionar nem descartar que o material esteja lá", acrescentou.

Imagens de satélite da Airbus mostram um caminhão com 18 contêineres azuis entrando em um túnel no Centro de Tecnologia Nuclear de Isfahan em 9 de junho, pouco antes do conflito. A suspeita é que os contêineres levassem urânio enriquecido.

A AIEA também quer inspecionar Natanz e Fordow. Segundo a agência, o Irã possui 440,9 quilos de urânio enriquecido a até 60% de pureza, perto dos 90% necessários para armas. Grossi estima que cerca de 200 quilos estejam em túneis em Isfahan.

Esse estoque poderia permitir a produção de até 10 bombas nucleares, caso Teerã decida militarizar seu programa. O Irã nega e afirma que o programa é pacífico.

Grossi disse ainda que a AIEA discutiu com Rússia e outros países a retirada do material do Irã ou sua diluição. Para ele, um acordo entre Washington e Teerã exigirá "vontade política" de ambos os lados.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou nesta semana que impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear "continua sendo a questão central". Grossi reforçou que qualquer acordo político deverá incluir inspeções completas da AIEA. Fonte: Associated Press.