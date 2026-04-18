Irã registra 3.468 mortos na guerra contra Israel e EUA

A Fundação dos Mártires do Irã informou neste sábado (18) pelo menos 3.468 mortos nas quase seis semanas de guerra contra os Estados Unidos e Israel.

"Foi aberto um processo para 3.468 mártires caídos durante o recente conflito", declarou o diretor da fundação, Ahmad Mousavi, citado pela agência de notícias Isna.

Um balanço anterior divulgado em 12 de abril pela Organização de Medicina Legal do Irã apontava 3.375 mortos.

Desde 8 de abril vigora um frágil cessar-fogo de duas semanas que, em teoria, expira na próxima quarta-feira.

Após uma primeira rodada fracassada de negociações no Paquistão, continuam as manobras diplomáticas por uma paz duradoura entre o Irã e os Estados Unidos.

Por sua vez, a ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), com sede nos Estados Unidos, contabilizou até 7 de abril pelo menos 3.636 mortos.

Desses, 1.701 eram civis - incluindo ao menos 254 crianças - e 1.221 militares. O status das outras 714 vítimas não foi especificado.

Devido às restrições impostas à imprensa, a AFP não pôde verificar de forma independente esses balanços.