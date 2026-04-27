Irã quer o apoio de Omã para cobrar pedágio de embarcações no Estreito de Ormuz

O governo do Irã quer convencer Omã a apoiar um mecanismo de cobrança de pedágio de embarcações que passam pelo Estreito de Ormuz, segundo uma autoridade que falou sob condição de anonimato. Omã não respondeu de forma clara ao pedido.

O oficial, que também está envolvido em esforços de mediação, disse também que o Irã insiste no fim do bloqueio aos portos do país, imposto pelos Estados Unidos, antes de uma nova rodada de negociações. Mediadores liderados pelo Paquistão seguem tentando costurar um acordo, segundo a mesma fonte. Fonte: Associated Press.