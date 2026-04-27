Irã propõe fim do bloqueio de Ormuz caso EUA tirem programa nuclear das negociações

O Irã propôs acabar com o bloqueio do Estreito de Ormuz em troca da retirada do programa nuclear do país das negociações com os Estados Unidos, informaram dois oficiais com conhecimento das conversas.

O Irã também quer que os Estados Unidos encerrem o bloqueio aos portos do país, segundo os oficiais, que falaram sob condição de anonimato.

A nova proposta foi repassada aos Estados Unidos pelo Paquistão e provavelmente não será aceita pelo presidente americano, Donald Trump, que pretende garantir o fim do programa atômico iraniano como parte de um acordo para reabrir o Estreito de Ormuz e tornar o cessar-fogo permanente.

"Temos todas as cartas. Se eles quiserem conversar, podem vir até nós ou nos ligar", disse Trump, em entrevista ao canal Fox News, no domingo, 26.

O site de notícias Axios foi o primeiro a relatar a proposta do Irã. Fonte: Associated Press.