Irã promete resposta rápida à apreensão de navio pelos EUA: "Violação do cessar-fogo"

As Forças Armadas do Irã prometeram uma "resposta rápida" à apreensão, pelos Estados Unidos, de um navio-tanque de bandeira iraniana no Golfo de Omã, informou a mídia estatal neste domingo, 19. O quartel-general militar disse que o ataque e a subsequente abordagem do navio pelas forças americanas constituem uma "violação do cessar-fogo" e denunciou o ato como "pirataria".

Mais cedo, os EUA afirmam que dispararam contra o navio e que o apreenderam porque ele havia cruzado a linha de bloqueio após ignorar múltiplos avisos. Foi a primeira interceptação desse tipo desde o início do bloqueio aos portos iranianos na semana passada. A notícia colocou em dúvida o anúncio anterior do presidente Donald Trump de que negociadores dos EUA iriam ao Paquistão na segunda-feira, 20, para mais uma rodada de conversas com o Irã.

As tensões Washington e Teerã escalam novamente em novo impasse sobre o Estreito de Ormuz, às vésperas do frágil e temporário cessar-fogo expirar, o que deve acontecer na quarta-feira, 22.

O Paquistão não confirmou uma segunda rodada de negociações amanhã, mas as autoridades começaram a reforçar a segurança em Islamabad. Um funcionário regional envolvido nos esforços disse que os mediadores estavam finalizando os preparativos e que equipes de segurança americanas já estavam no local.