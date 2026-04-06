"Irã pode ser tomado em uma noite, e talvez seja na terça-feira", afirma Trump

Trump falou à imprensa na tarde desta segunda-feira. Youtube / Reprodução

O presidente Donald Trump ameaçou o Irã em entrevista coletiva à imprensa na Casa Branca nesta segunda-feira (6). Ele disse que o país pode ser tomado em uma noite.

— O Irã pode ser tomado em uma noite, e talvez seja na terça-feira à noite — disse Trump, no início do pronunciamento.

O republicano voltou a pressionar o Irã a aceitar um acordo até o prazo estabelecido por Washington, sob risco de ataques a infraestruturas estratégicas, como usinas de energia e pontes.

Trump abriu a coletiva destacando o sucesso de uma operação de resgate de militares americanos no Irã, que classificou como "uma das maiores, mais complexas e mais arriscadas já realizadas".

— Este resgate é histórico. Vai entrar para a história — afirmou.



Segundo ele, tropas americanas enfrentaram fogo inimigo "a uma distância muito próxima" durante a missão. O presidente acrescentou que uma segunda operação envolveu 155 aeronaves.

Veículo de comunicação

O presidente ainda ameaçou um veículo de comunicação, sem especificar qual, com pena de prisão caso não revele a identidade da pessoa que vazou informações sobre um piloto militar americano desaparecido no Irã.

— Vamos até a empresa que publicou a notícia e dizer: "Segurança Nacional. Entreguem ou irão para a cadeia" — disse Trump na coletiva.

Cessar-fogo

O presidente dos Estados Unidos também confirmou ter rejeitado a proposta de cessar-fogo mediada pelo Paquistão.

Trump afirmou que a proposta de cessar-fogo de 45 dias no conflito com o Irã é um “passo muito significativo”, mas “não é suficiente”.

Já o Irã, conforme a agência de notícias estatal iraniana Irna, não aceitou o acordo pois prefere negociar o fim da guerra a uma trégua. Eles alegam que essa pausa no conflito poderia dar tempo para o inimigo se preparar para uma nova leva de ataques.

— Estamos pedindo o fim da guerra e que se impeça sua repetição — declarou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Esmail Baghaei, de acordo com a Irna.